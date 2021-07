Gazzetta - Milan-Tonali, ci siamo quasi: oggi contatto risolutivo con il Brescia, si attende l'ok definitivo di Elliott

La fumata bianca non c'è ancora stata, ma dopo il summit di ieri tra il dt rossonero Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e il presidente del Brescia, Massimo Cellino, Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Al termine dell'incontro, che si è svolto in uno studio legale di Milano, i due club erano certamente più ottimisti e oggi è in programma un nuovo contatto telefonico che potrebbe finalmente definire la trattativa.

SCONTO DEL BRESCIA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti un anno fa, i rossoneri otterrano uno sconto importante dal Brescia, che è andato incontro alla volontà del centrocampista che vuole a tutti i costi restare al Milan. Per ridurre la parte cash, Giacomo Olzer, talento della Primavera milanista, andrà a titolo definitivo al club di Cellino, anche se il Diavolo potrebbe inserire il diritto di recompra.

NON SOLO OLZER - Ma il giovane trequartista potrebbe non essere l'unica contropartita tecnica: tra qualche settimana, infatti, anche Lorenzo Colombo potrebbe passare al Brescia, ma per ora il centravanti resterà a Milanello visto che Stefano Pioli altrimenti dovrebbe iniziare la stagione senza prime punte di ruolo (Ibrahimovic è ancora ai box dopo l'operazione al ginocchio, mentre Mandzukic ha salutato il Diavolo). Tonali è quindi vicinissimo al Milan, mancano da definire gli ultimissimi dettagli (ultima distanza su parte fissa e bonus e si attende il via libera definitivo di Elliott) e poi potrà ufficialmente diventare un giocatore rossonero.