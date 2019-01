Gazzetta - Milan, tutti gli occhi su Higuain: a gennaio di solito si scatena, i rossoneri si aspettano una sua reazione già da domani

Domani sera, al centro dell'attacco del Milan che affronterà la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia, ci sarà Gonzalo Higuain, il quale continua ad essere al centro di tante voci, soprattutto di mercato: il Chelsea non molla infatti la presa e Sarri lo vorrebbe in rosa già in questa finestra di mercato di gennaio. In via Aldo Rossi, non sembrano però essere d'accordo e le parole di Leonardo di martedì sono state piuttosto chiare: basta pensare a ciò che succede fuori dal campo, il Pipita ora deve pensare solo a giocare e a segnare.

CHE NUMERI A GENNAIO - Il Milan e Gattuso si aspettano una grande reazione dell'argentino dopo le polemiche degli ultimi giorni già domani sera a Genova. E i numeri di Higuain in carriera a gennaio fanno ben sperare i rossoneri: dal 2013-2014, il Pipita ha infatti segnato ben 20 reti nel primo mese dell'anno, facendo meglio solo a ottobre (24 gol) e febbraio (21). A Milanello si augurano che l'ex Real possa ripetere numeri importanti anche in questo mese di gennaio così da allontanare definitivamente le polemiche e le voci sul Chelsea.

SILENZIO - Il ritorno al gol a fine dicembre contro la Spal sembrava aver sistemato tutto e invece l'inizio 2019 del Pipita è stato piuttosto complicato. Come ha spiegato anche Leonardo , Higuain deve "pedalare" e assumersi le sue responsabilità perchè deve essere lui il grande trascinatore della formazione milansita. In questi giorni, Gonzalo ha preferito non parlare, ma ora deve rispondere a tutte le critiche con i gol.