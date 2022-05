Gazzetta - Olivier Giroud, il Re di San Siro: è lui la guida di questo Milan

MilanNews.it

Lo scudetto, in casa Milan, si è riavvicinato grazie al gol di Olivier Giorud all’Olimpio, il secondo lontano da San Siro, e si è materializzato al gol vittoria di Sandro Tonali all’ultimo respiro. L’attaccante francese, sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina, si è rivelato un acquisto importante, entrando in scena al momento giusto, ovvero quando si sono intensificati gli infortuni di Ibrahimovic.

Re di San Siro

Nonostante l’attacco del Milan sia tornato al completo, sarà ancora Giroud a tenere sulle spalle il peso offensivo della squadra contro la Fiorentina. A San Siro il francese si esalta: 7 gol realizzati a Milano, di cui due nel derby vinto grazie ad una grandissima giocata. Non tante reti, ma pesanti: Giroud, dunque, è il Re di San Siro.

Carisma e fiducia

“Si ci credi puoi farlo”. Questo è il motto di Olivier Giroud, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il francese è venuto in Italia per lasciare il segno e per conquistare un campionato da protagonista; l’ultima volta è stata dieci anni fa, con il Montpellier. Poi ha collezionato molti titoli a livello europeo e mondiale, ma ora Olivier vuole provare a vincere questa corsa a tappe.