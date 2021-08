Gazzetta - Pellegri-Milan, siamo ai dettagli: operazione da 8 milioni, si aspetta l'ok del Monaco

E adesso Pellegri (in attesa di Bakayoko). Dopo Florenzi, il Milan è pronto a piazzare un altro colpo in entrata. Si tratta, come detto, del 20enne attaccante di proprietà del Monaco, un talento emigrato forse troppo presto e che nel Principato ha faticato a imporsi, anche e soprattutto a causa degli infortuni. Per il club rossonero è una sorta di scommessa. Perché rilanciare un potenziale campione come l’ex Genoa è stimolante oltre che conveniente, viste le cifre in ballo (tutt’altro che alte). Insomma, vale la pena provarci.

POSSIBILE FUMATA BIANCA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi il Monaco deve dare una risposta ai rossoneri per la proposta di prestito formalizzata nel summit di ieri con il rappresentante di Pellegri, il noto manager Giuseppe Riso. Siamo praticamente ai dettagli: stamane potrebbe arrivare la fumata bianca, anche perché l’attaccante da giorni ha già dato il suo assenso al trasferimento in rossonero.

GIORNATA DECISIVA - Al Monaco è stato prospettato un prestito con diritto di riscatto per un valore di 8 milioni, formula che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi (presenze e gol). Le due società hanno convenuto anche di fissare una cifra per l’eventuale rivendita: il Milan offre il 10%, mentre i monegaschi chiedono il 20: una “distanza” assolutamente colmabile. Il round odierno può già risultare decisivo.