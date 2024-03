Gazzetta - Pioli, il secondo posto la risposta al sostegno di Ibra. Ma tanto passa dall'Europa

Il weekend del Milan si era virtualmente aperto sabato, quando Zlatan Ibrahimovic, ospite della Formula Uno al Gran Premio di Arabia Saudita, aveva parlato ai microfoni di Sky Sport e aveva ribadito il suo sostegno e quello del club a Stefano Pioli: "Cosa deve fare Pioli per la riconferma? Continui così, sta facendo un buon lavoro e noi siamo felici di lui". Le parole dello svedese sono state poi confermate dal presidente Scaroni prima dell'Empoli: "Ha detto bene Zlatan: deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene". Stefano Pioli ieri ha risposto con un sorpasso.

La risposta di Pioli

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina, Pioli ha eseguito alla perfezione quanto richiesto: ha continuato così e dopo Lazio e Slavia, ha battuto anche l'Empoli. Magari non la più bella tra le prestazioni, sicuramente una delle più efficaci: un 1-0 che ha permesso, complice il pareggio interno della Juventus con l'Atalanta, ai rossoneri di scavalcare i bianconeri al secondo posto. A parte la possibilità della qualificazione alla Supercoppa Italiana e la certificazione del posto Champions, a questo punto della stagione, con troppo distacco dall'Inter e un buon vantaggio sul quinto posto, la seconda piazza vale soprattutto per morale e continuità, come lo stesso Pioli ha confermato a fine gara: "Il posto in Champions non è ancora sicuro ma questo è un passo in avanti importante". Il tecnico ha poi risposto anche a parole agli attestati di Ibra e Scaroni: "Il club mi ha sempre messo nelle condizioni di fare bene, ho sempre sentito fiducia e sostegno".

Il futuro di giovedì

La verità rimane che il futuro di Pioli è incerto e potrebbe giocarsi, da qui in avanti, esclusivamente di giovedì. Con il posto Champions, che salvo clamorosi colpi di scena, sembra in ghiaccio, l'obiettivo primario è vincere l'Europa League nonostante ci sia una concorrenza foltissima e quasi da Champions. Proprio per questo una vittoria della competizione europea, non farebbe altro che aumentare le possibilità di rimanere sulla panchina rossonera per Pioli che ha ancora un anno di contratto dopo quello attuale. Contro lo Slavia non sarà facile ma sarà uno snodo cruciale per il Diavolo. L'allenatore rossonero dovrà continuare nel lavoro di ricostituzione della difesa che, perlomeno, ha recuperato tutti i pezzi. Intanto Pioli stesso non si sbilancia sul futuro ma esprime la sua volontà: "Penso che si parli troppo del futuro, perché il futuro è incerto per tutti. Qui siamo tutti concentrati sul presente, è quello che conta di più. Sono felice e soprattutto motivato per cercare di far sì che questa cosa duri il più a lungo possibile".