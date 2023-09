Gazzetta - Pioli stravolge il suo Milan: 3-4-3 e fasce tutte nuove con Musah e Florenzi

Oggi pomeriggio a San Siro, il Milan ha un solo obiettivo: battere il Verona e tornare alla vittoria in campionato dopo la pesante sconfitta di una settimana fa nel derby contro l'Inter. E per farlo Stefano Pioli ha deciso di fatto di stravolgere la sua squadra, a partire dal modulo: niente 4-3-3, ma passaggio al 3-4-3 con le fasce tutte nuove con Yunus Musah da una parte e Alessandro Florenzi dall'altra.

DIFESA A TRE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico rossonero vuole dare così un turno di riposo sia a Davide Calabria che a Theo Hernandez. La difesa a tre sarà composta dai "soliti" Malick Thiaw e Fikayo Tomori, ai quali si aggiungerà Simon Kjaer. In mezzo al campo, spazio invece a Rade Krunic e a Tijjani Reijnders, con quest'ultimo che tornerà titolare dopo aver iniziato dalla panchina il match di Champions League di martedì contro il Newcastle.

SOLITO TRIDENTE - Nessuna novità invece in attacco dove ritroveremo il tridente che ha praticamente giocato sempre finora: a destra ci sarà Christian Pulisic, che, come Reijnders, torna in campo dal primo minuto dopo un po' di riposo in Champions (Samuel Chukwueze, titolare contro il Newcastle, partirà dalla panchina), in mezzo Olivier Giroud e a destra Rafael Leao. In molti pensavano ad un po' di turnover per il francese, ma alla fine Pioli si affiderà ancora una volta a lui, sintomo che Noah Okafor e Luka Jovic non sono ancora pronti e non danno ancora le giuste garanzie al tecnico milanista.