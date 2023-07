Gazzetta - Reijnders non sazia il Milan: filo diretto con il Villarreal, la punta e un altro mediano

MilanNews.it

Il Milan ha chiuso per Reijnders, la notizia arrivata ieri nel primo pomeriggio (QUI) ha messo la parola fine a una trattativa di tre settimane che rischiava di protrarsi ulteriormente. Invece la dirigenza rossonera è riuscita nel suo intento e avrà il centrocampista olandese a inizio settimana, pronto per partire con i nuovi compagni alla volta degli Stati Uniti. Ma il mercato rossonero non si ferma sicuramente qua: la dirigenza rossonera non è sazia.

Ancora Tijjani

Come riporta la Gazzetta dello Sport il colpo Tijjani Reijnders è il terzo del mercato rossonero dopo i due acquisti arrivati direttamente dal Chelsea, Loftus-Cheek e Pulisic. La svolta nella trattativa è arrivata non solo grazie al rilancio dei rossoneri che sono arrivati a 20 milioni più 5 di bonus, che ha colmato la distanza minima tra i due club, ma anche grazie alla volontà del giocatore che avrebbe rinunciato a 3 milioni che gli spettavano da parte dell'Az Alkmaar. La rosea prova a ipotizzare un programma per l'arrivo di Tijjani a Milano: domani lo sbarco, martedì visite firma e il giorno dopo il primo assaggio di Milanello con i nuovi compagni. Con Reijnders i rossoneri completano un trittico di nuovi acquisti che saranno molto probabilmente titolari del nuovo Milan.

Doppio Villa

Come detto, però, la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di fermarsi qua. Nei progetti rossoneri c'è ancora un centrocampista da chiudere, insieme a un esterno d'attacco e una punta. Per quanto riguarda il mediano i discorsi con Yunus Musah del Valencia potrebbero toranre a intensificarsi: la pista non è stata abbandonata. Per le fasce il Milan cerca un nuovo colpo e guarda in casa Villarreal: da tempo si cerca di abbassare le pretese per Samuel Chukwueze, valutato dagli spagnoli dai 25 milioni in su. Da qualche giorno si è aggiunto alla lista anche Arnaut Danjuma: ruolo naturale esterno sinistro ma impiegabile un po' ovunque sul fronte offensivo. Per lui il Milan punta a un prestito e il sottomarino giallo non avrebbe chiuso a questa ipotesi. Per l'attacco i contatti più recenti sono stati con il centravanti del Porto iraniano Mehdi Taremi, su cui potrebbe piombare anche l'Inter. L'attaccante è valutato 20 milioni ma ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è vicino ai 31 anni: il prezzo è destinato a scendere.