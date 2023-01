Gazzetta - Riecco De Ketelaere dal 1': Pioli si affida a lui contro il Sassuolo per dare la svolta

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo oltre quattro mesi, Charles De Ketelaere dovrebbe tornare titolare in campionato. L'ultima presenza, infatti, risale al primo ottobre nella gara pazza di Empoli, decisa poi da Ballo-Touré nei minuti di recupero. Il belga ha una grandissima occasione quest’oggi all'ora di pranzo, dove i rossoneri sfideranno un Sassuolo sfiduciato e che fatica a trovare i tre punti da diverso tempo.

On-off

Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi, che dopo poche apparizioni avevano già visto del potenziale nel giocatore, il talentino ex Bruges è calato e dopo il gol di Brahim Diaz alla Juventus, boom: crisi psicologica, smettendo di credere in sé stesso. Pioli ha provato più volte a ritrovare il giocatore, usandolo anche in posizioni diverse dal solito - analizza la Gazzetta dello Sport - ma Charles è rimasto comunque troppo morbido.

Pioli dice...

"Sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte, strappa di più. La sua posizione? È un trequartista offensivo". Queste alcune parole di mister Pioli nella conferenza alla vigilia di Milan-Sassuolo - che vedrà ancora una volta un grande apposto da parte dei tifosi, che saranno oltre 70mila - su Charles De Ketelaere. Parole che danno fiducia ad un giocatore che oggi ha un'occasione importante.