Gazzetta - Rinnovo Donnarumma, ballano 3 milioni ma l'intesa c’è: i bonus possono sistemare tutto

Donnarumma e il Milan sono destinati a proseguire insieme. Perché la volontà comune è quella di siglare un nuovo accordo, un patto per il futuro. Gigio ha già comunicato a chi di dovere la sua intenzione di restare in rossonero e il club, che non ha fretta ma che spera comunque di chiudere al più presto la questione, è pronto a premiare la professionalità del ragazzo riconoscendogli un aumento dell’ingaggio.

BALLANO 3 MILIONI - Il fatto che il matrimonio prosegua, dunque, non appare in discussione. In questo momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, il problema è trovare un punto di incontro sulle cifre. Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni netti all’anno: Raiola ne chiede 10, ma il Milan fatica a pensare di doverne aggiungere più di uno a quei 6 già elargiti al giovane portiere. Come sempre in questi casi, i bonus possono sistemare diverse cose (con grande attenzione, però, all’eventuale clausola).

AVANTI INSIEME - Come detto, il Milan vuole archiviare la pratica al più presto, ma non è obbligato ad accelerare. Perché Gigio non ha mai messo in dubbio il suo futuro in rossonero e non ha intenzione di firmare con un’altra società, anche se le regole gli permetterebbero di farlo. Il Milan è in piena corsa per un posto in Champions (e per lo Scudetto), ovvero la competizione che Donnarumma spera di giocare con la squadra che ha sempre amato. È ragionevole pensare a un affondo da parte di Maldini e soci non appena verrà risolta la grana Calhanoglu.