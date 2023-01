Gazzetta - Rinnovo Leao, c'è il nodo clausola: Rafa vuole dimezzarla, no del Milan. E così la trattativa si complica...

MilanNews.it

Sembrava sempre più vicino l'accordo per il rinnovo di Rafael Leao e invece negli ultimi giorni la questione si è raffreddata a causa della clausola rescissoria: dagli attuali 150 milioni di euro, infatti, il portoghese vorrebbe dimezzarla o comunque abbassarla almeno fino a 80 milioni. Il club di via Aldo Rossi invece la pensa diversamente e non sembra intenzionato a dimezzare il valore del loro gioiello, al massimo i dirigenti rossoneri avrebbero potuto prendere in esame la possibilità di eliminare del tutto la clausola e affidarsi alle quotazioni di mercato.

ROTTURA? - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla addirittura di rottura tra Leao e il Milan perchè la società milanista è stanca di questi continui "balletti", mentre vorrebbe chiudere il prima possibile questa vicenda che non lascia tranquillo in primis il portoghese e ovviamente anche tutto l'ambiente rossonero. Paolo Maldini, dt del Diavolo, ha provato a scuotere Rafael, ma il faccia a faccia che c'è stato tra i due non ha portato gli effetti sperati. Anzi, c’è chi giura che il dialogo si sia concluso con modi bruschi.

SILENZIO - Da qui il silenzio degli ultimi giorni che ha complicato ancora di più questa telenovela che sembra infinita. Il momento del Milan poi non aiuta, così come la nota vicenda del risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona. Senza il rinnovo nei prossimi mesi, in estate i rossoneri dovranno valutare seriamente la possibilità di cedere il giocatore per evitare di perderlo nel 2024 a costo zero. Le squadre di Premier League restano alla finestra e non è escluso che presto possa scatenarsi un'asta per Leao.