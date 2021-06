Gazzetta - Se non sarà Giroud, il Milan prenderà un altro attaccante: spunta l'idea Milik

Olivier Giroud resta la prima scelta del Milan per l’attacco. Il rinnovo col Chelsea ha rallentato le operazioni, ma non le ha certo bloccate. Maldini e Massara, dunque, insisteranno sul francese, ma se l’affare dovesse saltare andranno comunque alla ricerca di un centravanti. Perché a Pioli serve un bomber, una prima punta che possa dare il cambio a Ibrahimovic

IDEA MILIK - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra le piste è spuntata anche quella che conduce ad Arkadius Milik, 27 anni, profilo già noto alla Serie A. Le sue stagioni al Napoli sono state compromesse da due infortuni al ginocchio, ma ora il polacco sta bene. E gli ultimi mesi al Marsiglia lo dimostrano: tredici partite consecutive da titolare e 9 gol in Ligue1. Milik è in prestito dal Napoli fino al 2022, con obbligo di riscatto per l’OM: la strada è quindi in salita, ma il Milan avrebbe comunque spazio per inserirsi.

ALTRE OPZIONI - Ai rossoneri piace molto anche Vlahovic, ma l’ostacolo più grande resta la valutazione che ne fa la Fiorentina: almeno 60 milioni. Sul taccuino milanista c’è anche Scamacca, ma anche in questo caso il Sassuolo, club proprietario del cartellino, non farà sconti. Così come non è in saldo Giacomo Raspadori, altro che attaccante che stuzzica e non poco l’interesse del Milan.