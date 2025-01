Gazzetta - Tesoretto inatteso per Gimenez: Milan, avanti tutta!

vedi letture

Il Milan ha intenzione di regalare a Sergio Conceiçao un nuovo attaccante nel corso di questo calciomercato. Prima si è parlato di Marcus Rashford, poi di Joao Felix, poi ancora di Dodi Lukebakio, ma l'unico nome che mette d'accordo tutti al quarto piano di Casa Milan è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord, messicano, classe 2001, che fino a questo momento in stagione ha messo a segno 15 gol in 18 presenze, cioè uno ogni 79'. Mica male!

La strategia del Milan era quella di finanziare l'operazione Gimenez tramite qualche cessione, ma l'attaccante nato a Buenos Aires potrebbe essere l'eccezione. Scrive La Gazzetta dello Sport che i soldi che potevano arricchire le casse rossonere sono svaniti al secondo minuto di Milan-Girona, quando Emerson Royal è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio (lesione distrattivo di alto grado del polpaccio destro) che lo terrà lontnao dai giochi per almeno un paio di mesi.

TESORETTO INATTESO - Oltre al brasiliano, anche l'altra fonte di guadagno rossonera, Strahinja Pavlovic, è svanita dopo che il difensore ha declinato la chiamata del Fenerbahce. Come anticipato, però, il Milan potrebbe fare un'eccezione per Santiago Gimenez, sfruttando anche un tesoretto inatteso che arriverebbe direttamente dalla Champions League e che darebbe ulteriore slancio ai discorsi con il Feyenoord.

Stando alla rosea, infatti, in caso di qualificazione diretta agli ottavi di finale, il Milan ricaverebbe 14 milioni di euro, soldi che non sarebbero remunerativi quanto le cessioni di Emerson Royal e Pavlovic, ma che comunque potrebbero dare una mano. Nel frattempo il Feyenoord non si smuove dalla valutazione che fa del giocatore, con il Diavolo pronto a presentare una prima offerta ufficiale per il messicano nella giornata di oggi (inferiore ai 35 milioni di euro).

INDIZIO SOCIAL - In attesa di scoprire il suo futuro in questo calciomercato, Santiago Gimenez ha lasciato un indizio sui social. L'attaccante messicano, infatti, nella serata di ieri ha cominciato a seguire il Milan su Instagram, cosa che fino a qualche giorno fa non faceva. Chissà che non possa essere un anticipo di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.