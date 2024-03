Gazzetta - Theo ingiocabile. Bayern avvisato: vale 100 milioni. Il Milan vuole il rinnovo

Theo Hernandez ieri è stato semplicemente il migliore in campo. Il terzino francese è stato ai limiti della perfezione: è entrato in diverse occasioni, segnando il primo gol con grande caparbietà e astuzia, e anche difensivamente ha fornito una prova davvero eccellente, tanto che dalle sue parti il Verona era meno pericoloso. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha descritto molto bene la prestazione del francese: "Theo Hernandez certi giorni si alza così, con il dono dell’ingiocabilità".

Ingiocabile e record

Il miglior attestato di stima per la partita, e la stagione, di Theo Hernandez - che non era cominciata benissimo - è arrivato direttamente dall'allenatore Stefano Pioli che si è coccolato il suo campione: "A livello di presenza nel gruppo, Theo non è mai stato così, neanche nell’anno dello scudetto. Forse gli è scattato qualcosa". Non una frase banale ma che racconta come Hernandez stia avendo anche la capacità di maturare: ora non è più solo un leader tecnico del Milan ma è diventato un leader a 360 gradi nello spogliatoio, oltre che uno dei punti di riferimento anche agli occhi dei tifosi e vice-capitano. Sta crescendo e lo sta facendo molto bene. Con la rete di ieri Theo ha fatto anche un piccolo ulteriore passo nella ultracentenaria storia rossonera: è il secondo terzino per numero di gol. Il francese ha raggiunto a quota 27 Maldera ed è a meno due da Maldini.

100 milioni

Chiaramente un giocatore che dimostra di mantenersi a questi livelli per tanto tempo, ancora giovane ma già con una grande esperienza sulle spalle, fa gola a tutti. Non è una novità se si ammette che diversi club esteri, già da tempo, vorrebbero mettere le proprie mani su Theo Hernandez. Alla finestra ci possono essere le big inglesi, il Real. Chi studia da vicino è sicuramente il Bayern Monaco che molto probabilmente perderà Davies e ha individuato nel terzino del Milan il sostituto ideale. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, le intenzioni sono chiare: il club vuole il rinnovo. La scadenza del contratto sarà nel 2026 ma il Milan sa che quando si tratta di rinnovi è sempre meglio anticipare. Alcuni contatti tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Theo ci sono già stati ma i discorsi potrebbero entrare nel vivo prossimamente, molto dipenderà dalla volontà del giocatore stesso. Quello che è certo è che il Milan valuta Theo 100 milioni: chi offre di meno, dovrà essere disposto a giocare al rialzo.