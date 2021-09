Gazzetta - Tonali-Kessie, muscoli e gol per il Milan: i due tornano a giocare insieme più maturi e consapevoli

Una diga a centrocampo. Un duo ben assortito pronto a trascinare e "proteggere" la squadra già a partire da domani, nella gara contro la Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan lì in mezzo ha un tandem che si troverà a meraviglia, quello formata da Franck Kessie e Sandro Tonali. Geometrie, muscoli, velocità di pensiero e pure gol: Pioli è in mani sicure.

UN ALTRO TONALI - La coppia ha giocato insieme parecchio anche nella passata stagione - più per necessità che per scelta tecnica, visti gli acciacchi di Bennacer - ma è rimasta super solo sulla carta. E non certo per demeriti di Kessie. È stato Tonali, infatti, a deludere le attese e a steccare la sua prima annata in una big, schiacciato dalla pressione e da quell’etichetta di "nuovo Pirlo" che qualcuno gli aveva indebitamente cucito addosso. Ma le cose sono cambiate e adesso Sandro suona un’altra musica.

MATURITÀ - Ora che l’ex Brescia ha il passo giusto e che Kessie ritorna con i gradi del condottiero, Pioli sa di poter equilibrare il suo Milan attorno ai due perni centrali, mai così pronti e maturi come lo sono adesso. Come sottolinea la rosea, i due potranno garantire fisicità per schermare la difesa, costruire per i compagni più avanzati e alternarsi negli inserimenti. Il tecnico, dicevamo, è in mani sicure.