Gazzetta - Tonali simbolo del Milan: leadership e talento, Sandro ha tutto per diventare il futuro capitano

"Capitan futuro", così La Gazzetta dello Sport definisce Sandro Tonali, leader del Milan, tifoso rossonero da sempre. La squadra, come sottolinea la rosea, ha bisogno di una guida stabile e duratura, un campione che sia certo di restare a lungo. Ebbene, l’identikit combacia alla perfezione con il giovane centrocampista.

Il Milan al milanista Sandro

Potrebbe essere Tonali, dunque, a raccogliere l’eredità di Romagnoli, "capitano in scadenza" e con buone probabilità di lasciare il Milan (da svicolato!) al termine della stagione. In assenza di Romagnoli è stato Calabria a indossare a fascia, ma più per una questione di “anzianità” in rosa. È tempo che il Milan abbia un leader riconosciuto anche dai tifosi, un milanista che possa testimoniare la sua fede fin da bambino.

Tutti pazzi per Tonali

Sandro ha fatto di tutto per vestire la maglia rossonera. Ha detto no ad altri club e la scorsa estate, quando la sua esperienza a Milanello era in bilico, ha proposto lui stesso di tagliarsi lo stipendio per agevolare la trattativa con il Brescia. Il popolo del Milan, che a San Siro lo acclama, lo ha già eletto: decideranno Pioli e la squadra, certo, ma Tonali è già un capitano, anche senza fascia.