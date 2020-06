Gazzetta - Troppa pressione, Rebic "tradisce" il Milan: ora il croato deve tirarsi su in fretta

Forse l’eccessiva pressione gli ha tirato un brutto scherzo. Chi può dirlo! Resta il fatto che il Milan, all’Allianz Stadium, è stato "tradito" dal giocatore che doveva invece trascinarlo in assenza del totem di Ibrahimovic. La follia di Rebic è costata parecchio. Perché in parità numerica i rossoneri avrebbero potuto avere molte più chance, soprattutto nel secondo tempo, di far male a una Juve tutt’altro che irresistibile (primi venticinque minuti a parte).

FALLO SCIOCCO - Invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intervento scomposto (e pericoloso) di Ante Rebic su Danilo ha annullato i sogni di finale del Milan, nonostante l’orgoglio e la buona volontà messa in campo dai ragazzi di Pioli. Un fallo sciocco, inutile, inspiegabile: il diavolo era ancora in piedi, il croato lo ha messo alle corde. L’allenatore milanista si aspettava molto dall’attaccante, bomber a sorpresa della stagione rossonera, ma la fiducia non è stata ricambiata. Perlomeno non stavolta.

RISCATTO - Ora il Milan può soltanto sperare che Rebic si riprenda in fretta. Il giocatore croato ha personalità ed è in grado di tirarsi su in fretta, anche se la botta è stata forte. Già contro il Lecce, alla ripresa del campionato, Ante dovrà dimostrare la sua forza anche dal punto di vista caratteriale. Perché la squadra, in assenza di Ibrahimovic, ha bisogno di lui.