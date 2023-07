Gazzetta - Un nuovo Milan da oltre 100 milioni: strategia calcolata, cessione di Tonali chiave

Chi l'avrebbe mai detto, in primavera, che il Milan dopo neanche un mese di mercato avrebbe già avuto sei nuovi giocatori (quasi sette) per una spesa totale, bonus inclusi, di 107 milioni? Nessuno probabilmente. E invece sta andando così e il club non sembra intenzionato a fermarsi qua, avendo il desiderio di puntellare la rosa ancora in qualche reparto. Sempre perà con strategia e secondo rischi calcolati.

Quota 100

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha già speso quasi 100 milioni sul mercato - se si considera anche la cifra che verrà versata nelle casse del Villarreal per Chukwueze nei prossimi giorni - che diventano esattamente 107 se si includono tutti i bonus. Cifre da capogiro in netta controtendenza rispetto a quelle a cui si erano abituati i tifosi del Milan nelle ultime sessioni di calciomercato. Non è tanto una questione di bravura o di colpi giusti o sbagliato, quanto di strategia di mercato. La chiave principale, discussa e dolorosa, è stata le cessione di Sandro Tonali che ha portato nelle casse rossonere un tesoretto che di fatto ha finanziato il mercato rossonero fino a questo momento. Dunque incassare tanto dalla vendita di un singolo giocatore che il Milan ha cresciuto negli ultimi tre anni, per poi reinvestire in più ruoli in modo che la squadra possa essere rinforzata e la rosa allungata.

Profili

La scelta dei nuovi volti rossoneri è stata ben precisa e accomunata da un fil rouge evidente, forse eccezion fatta solo per i due parametri zero: Sportiello è arrivato per necessità, Romero per provare a essere una scommessa. Ma tutti gli altri acquisti, pur con le loro differenze, sono giocatori più o meno giovani ma con già alle spalle una discreta esperienza internazionale che possono o rilanciarsi (come nel caso di Pulisic e Loftus che arrivano da un paio di anni travagliati) oppure affermarsi definitivamente (come nel caso di Reijnders, Okafor e Chukwueze). Una strategia che forse può essere vista come rischiosa ma che alla fine è totalmente calcolata per un club che ha finalmente i conti a posto e non ha speso una fortuna per accaparrarsi questi giocatori. La speranza è che ovviamente possano fare tutti bene e il loro valore possa aumentare di stagione in stagione, come è successo con tantissimi calciatori passati da Milanello in questi anni, Tonali incluso.