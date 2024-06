Gazzetta - Zirkzee bloccato? Il Milan ci prova per il prestito di Lukaku. C'è l'ok del belga al trasferimento in rossonero

Viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, da tempo primo obiettivo per l'attacco, il Milan sta valutando anche altre piste alternative e una di queste porta a Romelu Lukaku, centravanti belga tornato al Chelsea dopo un anno in prestito alla Roma. Il club di via Aldo Rossi sta lavorando anche a questa opzione e sta provando a convincere i Blues a cederlo in prestito.

DOPO L'EUROPEO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che non si tratterebbe comunque di un affare low-cost perchè l'ingaggio di Lukaku è molto importante: nella sua ultima e unica stagione alla Roma, Lukaku ha guadagnato infatti 7 milioni e mezzo di euro. Il belga ha ancora due anni di contratto con la squadra inglese, ma il suo futuro sarà lontano a Londra. Al momento l'ex Inter è concentrato solo sull'Europeo che sta giocando con il Belgio, una volta conclusi gli impegni con la sua nazionale potrà pensare a dove andare a giocare.

L'OK DI LUKAKU - L'idea di tornare a Milano lo intriga parecchio, anche se dall'altra parte del Naviglio. Come testimoniano gli affari conclusi negli ultimi anni (Tomori, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek), i rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi e questo potrebbe favorire anche questa operazione. Ovviamente se questa pista dovesse concretizzarsi, farebbe abbandonare al Diavolo una volta per tutte la pista Zirkzee. Per ora il nodo commissioni non si scioglie e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando con attenzione l'alternativa Lukaku.