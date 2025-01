Gimenez e l'interesse del Milan: "Quando mi hanno chiamato ho pensato: 'Wow'"

Il Milan continua ad insistere per provare a portare a Milanello Santiago Gimenez in questi ultimi giorni del mercato invernale. Non sarà facile perchè il Feyenoord non vorrebbe cederlo e continua a fare muro, ma in via Aldo Rossi non intendono abbandonare la pista che porta al centravanti messicano che il Diavolo aveva già provato a prendere in estate. Ad ammetterlo è stato lo stesso giocatore che, intervenuto al podcast messicano "We Are Brave", ha raccontato:

“Stavo continuando a migliorare, anche se i media non lo volevano ammettere, ma le statistiche parlavano per me. Così arrivò il Nottingham Forest, che fece un’offerta. Il Feyenoord non era convinto e mi chiese cosa volevo fare. Io avevo altri club che mi parlavano e dicevano che avrebbero fatto anche loro deglle offerte, così decisi di aspettare. Era arrivato il momento giusto per andare via dopo due anni in cui avevo vinto quasi tutto con la maglia del Feyenoord. L’ultimo giorno arrivò il Milan, che mise sul tavolo la metà di quanto offerto dal Nottingham e ovviamente il club rifiutò. Sarebbe stata una grande opportunità, arriveranno altre occasioni, ma quando i rossoneri mi chiamarono ho pensato: 'wow'".

La trattativa tra Milan e Feyenoord per Gimenez si è riaperta da qualche settimana, anche se per il momento i due club non ancora trovato un accordo. L'attaccante messicano, da parte sua, sta spingendo perchè vuole trasferirsi nel club rossonero, con cui ha già trovato un'intesa di massima per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il Diavolo insiste e sta provando a superare la resistenza degli olandese, ma il tempo stringe visto che la chiusura del mercato è sempre più vicina (il 3 febbraio a mezzanotte).