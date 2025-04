Gimenez ritrova il gol, così come il Milan ritrova lui in vista della finale di Roma

Diciamoci la verità: se non fosse stato per il gol staremmo parlando dell'ennesima prestazione deludente di Santiago Gimenez nell'ultimo periodo. Gran parte dei 32 minuti giocati ieri sono stati un mezzo disastro: un colpo di testa facile appoggiato a lato, un contropiede sprecato, 14 palloni giocati di cui 6 persi, 3 falli fatti e due appoggi ravvicinati imprecisi.

Insomma, il momento è quello che è, eppure su un lampo del solito Tijjani Reijnders Santiago Gimenez è riuscito a ritrovare la via della rete, che mancava addirittura dal 18 febbraio scorso, ovvero più di due mesi fa. Ed è forse questa la notizia più importante della trasferta di Venezia insieme, ovviamente, alla vittoria che fa classifica e dà morale in vista di quello che è l'appuntamento più importante della stagione del Milan: la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio.

Vincere aiuta a vincere, così come i gol chiamano altri gol. E questo è un po' quello che il Diavolo spera, anche perché l'importante investimento fatto lo scorso gennaio su Gimenez non starebbe al momento portando i suoi frutti. C'è però un finale di stagione per smentire tutto e tutti, col Bebote che ha intenzione di riconquistare fiducia nei propri mezzi per cominciare, o meglio, continuare a fare quello per il quale è stato acquistato: gol.

Al momento il messicano non ha messo a segno ancora nessuna rete decisiva di una certa pesantezza (non prendiamo in considerazione quella dello scorso 15 febbraio contro il Verona), e chissà che la prima non possa arrivare proprio in finale di Coppa Italia contro il Bologna, così da regalare al Milan un trofeo e a lui stesso l'opportunità di mettere un punto alle difficoltà di questa seconda parte di stagione per ripartire una volta e per tutte, sempre in rossonero.