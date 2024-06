Giroud e Kjaer liberano, Thiaw riempie e Musah con l'asterisco: la situazione odierna della lista dei 17 stranieri al Milan

Poco più di ventiquattro ore ed inizia, finalmente, in maniera ufficiale il calciomercato estivo 24/25. Il Milan, ad oggi quieto e poco mediatico, è al lavoro su diverse piste per rinforzare ruoli importanti della rosa, con una punta centrale, un centrocampista ed un difensore centrale come obiettivi principali. Oltre all'aspetto economico, sicuramente determinante e centrale in ogni tipo di discussione, come sapranno già i più attenti c'è anche un altro parametro che dovrebbe guidare le manovre rossonere, ovvero quello delle liste. Sia in Champions League che in Serie A bisogna presentare una rosa composta da 25 giocatori, con regole e requisiti da rispettare ben precisi. Se abbiamo parlato più volte degli 8 giocatori (4+4) formati in Italia e nel Club (clicca qui), oggi ci concentriamo sui restanti 17 giocatori, definiti "stranieri".

Con l'uscita accertata di Giroud e Kjaer il Milan "guadagna" due slot importanti, uno subito "riempito" da Thiaw, che perde lo status di U22 (in Serie A è possibile iscrivere i giocatori U22, ovvero quelli nati dal 1 gennaio 2002 in poi, in modo illimitato).

Questa, ad oggi, la lista dei giocatori stranieri che il Milan presenterebbe in Serie A ed in Champions League (in Europa sono registrabili "gratuitamente" i giocatori appartenenti alla lista B: calciatori U21 che hanno passato nel club almeno due anni consecutivi dal 15esimo anno di età).

1 Maignan

2 Tomori

3 Thiaw

4 Kalulu

5 Theo

6 Adli

7 Bennacer

8 Loftus-Cheek

9 Reijnders

10 Pulisic

11 Chukwueze

12 Leao

13 Okafor

14 Jovic

15 Musah*

* In Serie A, rientrando tra gli U22, Musah non occupa uno slot. In Europa invece dovrebbe essere inserito per forza nella lista dei 17.

Da questa lista ne conviene che il Milan attualmente, senza cedere nessuno, ha liberi tre slot stranieri per la Serie A e due per la Champions League. C'è spazio dunque, oltre per la forza economica del club, per poter fare operazioni importanti anche sotto questo punto di vista senza poi andare a scontentare nessuno per questioni di registrazione nella rosa: l'ipotesi che ci viene da fare è che, senza prendere in considerazione eventuali cessioni, già da oggi il Milan può serenamente andare a prendere sul mercato due giocatori "titolarissimi" anche senza andare a pescare sul mercato italiano.