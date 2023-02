Giroud illumina San Siro: la rete al Torino gli dona fiducia e trascina il Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Da San Siro, andata e ritorno. Sembra essersi chiuso così un cerchio negativo per il Milan, che ha riscatto la recente serie di risultati negativi sconfiggendo il Torino nel proprio stadio. Lo stesso che l'11 gennaio scorso ha visto il trionfo dei piemontesi in Coppa Italia, quell'impianto che finalmente è tornato ad esultare per come merita. Il Milan ha rimesso la testa avanti, riemergendo da un periodo dal film horror che aveva messo in discussione tutti.

LA RETE - Una vittoria che anche ha sfatato dei tabù. In primis quello della bestia granata più che nera, dato che il Milan contro il Toro non ha solo detto addio alla Coppa nazionale ma ha anche lasciato dei punti importanti per la classifica. Ad illuminare San Siro in un freddissimo venerdì sera ci ha pensato Olivier Giroud, tornato finalmente a girarsi in area di rigore. L'assist di Theo Hernandez poco dopo l'ora di gioco è stato il regalo perfetto per il francese, che ha preso il tempo su Djidji scaricando tutta la propria rabbia con un colpo di testa perfetto. Una rete liberatoria che ha aiutato tutti, da Pioli alla squadra fino ad ogni tifoso milanista.

IL PESO DI UNA MAGLIA - E ieri Olivier si è ripreso l'abbraccio del proprio pubblico, tornato a cantare l'ormai famoso coro. Era proprio di questo che aveva bisogno il Milan, del centravanti elegante, istintivo, aggressivo che sente la porta e la butta giù quando ne ha l'occasione. Quello del classe '86 è un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni, in particolare l'ottavo di finale d'andata in programma martedì sera a San Siro contro il Tottenham. Per vincere partite di un certo calibro e sognare in grande il Milan dovrà alzare il proprio livello, contando sul gruppo ma anche sui propri punti fermi singolarmente. Sembra inutile ribadire che Giroud sia uno di questi pilastri, ma forse è necessario perché più di qualcuno se l'era dimenticato. Olivier è l'immagine di questo Milan, un numero nove esperto che sente il peso delle responsabilità e vuole dare sempre di più. Per la maglia, per la squadra, per sé stesso, per ognuno di noi.