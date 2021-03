Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Rebic. Multa a Gigio per espressioni minacciose

Come comunicato dal giudice sportivo, con l'espulsione diretta ottenuta nel match contro il Napoli Ante Rebic è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Salterà dunque i match contro Fiorentina e Sampdoria, il secondo dopo la sosta per le nazionali. Il Milan si ritrova ancora più in emergenza in attacco.

Ammenda anche per Gianluigi Donnarumma di € 10.000,00 "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale".