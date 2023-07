Gli indizi di mercato non arrivano solo in entrata. Cinque nomi caldissimi

Il calciomercato non è fatto solo di trattative in entrata e di acquisti, ma anche di trattative in uscita e di cessioni. Il Milan, fino ad oggi, ha completato la maxi-cessione di Sandro Tonali, con la quale ha potuto acquistare ben cinque calciatori: Sportiello e Romero a parametro zero, Lofttus-Cheek, Pulisic e Reijnders a titolo definitivo. Ma non è certo finita qui e ci sono nomi caldissimi... sia in entrata che in uscita.



Cinque non convocati

Se per i vari Danjuma, Musah, Taremi e Chukwueze non sono arrivate particolari novità nelle ultime ore, sul fronte cessioni, invece, sono giunti importantissimi indizi 'diretti': Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara e Marko Lazetic, infatti, non faranno parte della tourneé del Milan negli Stati Uniti d'America e ciò rappresenta una prova più che valida ed evidente del fatto che essi siano tutti sul mercato o, addiritura, in procinto di andarsene su chiara e ferma decisione dello staff tecnico e della dirigenza.

È evidente che i cinque, ormai da tempo, non rientrino più nei piani di Pioli per il progetto tecnico del Milan, mentre per i vari Gabbia, Adli e Messias ci sarà modo di essere ancora utili in estate prima di un eventuale trasferimento. Rebic e Origi hanno ricevuto offerte dall'Arabia Saudita e dalla Turchia, ma non sono state accettate. Ballo-Touré piace a Bologna e al Nizza, ma le proposte ancora non convincono né il Milan né il terzino senegalese. Per Caldara e Lazetic, invece, non si registrano interessamenti. La situazione, comunque, è chiara: al 20 luglio tutti e cinque dovranno trovarsi una nuova squadra e hanno tutto il tempo per farlo.