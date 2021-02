Ibra al Festival, ecco il programma dello svedese. Amadeus: "Sarà tutte le sere a Sanremo tranne mercoledì"

Si avvicina sempre di più l'inizio del Festival di Sanremo e tra gli ospiti fissi ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime settimane, si è discusso molto in merito al programma dello svedese visto che quella settimana (dal 2 al 6 marzo) il suo Milan sarà impegnato in due partite di campionato contro Udinese e Verona. Nonostante molti tifosi non siano d'accordo con la sua presenza all'Ariston, c'è un contratto firmato prima del rinnovo con i rossoneri che l'attaccante deve onorare e quindi è stato stabilito un piano dettagliato per permettergli di essere ovviamente presente a questi due match e di allenarsi anche quando non sarà a Milanello.

PROGRAMMA - Non c'è ancora nulla di definitivo, ma, secondo quanto riferisce gazzetta.it, dovrebbe essere questo il programma di Ibra: allenamento lunedì a Milanello, presenza a Sanremo nella giornata e nella serata di martedì, poi mercoledì sarà di nuovo a Milano per la sfida contro l'Udinese, giovedì allenamento a Milanello e nuovo trasferimento in Liguria dove rimarrà fino a sabato quando è in programma la serata finale del Festival. Subito dopo, nella notte tra sabato e domenica, lo svedese partirà per raggiungere la squadra rossonera a Verona per il match di domenica 7 marzo alle 15.

PARLA AMADEUS - Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, è intervenuto a RTL 102.5 per parlare del Festival e in merito alla presenza come ospite di Ibrahimovic ha dichiarato: "Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato".