Ibra: "Se ci sarò con la Juve? Vediamo giorno per giorno. Voglio reggere tutta la stagione"

Intervenuto all'evento di 'Mind the gum' presso l'Hotel Gallia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di diverse tematiche tra cui le sue condizioni. Queste le sue parole:

Sulle sue condizioni fisiche.

“Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”