Ibrahimovic a DAZN: "Abbiamo preso giocatori con carattere. Mercato chiuso? Siamo al giorno sei su sette, vediamo"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Parma-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Ti viene voglia ancora di giocare? “Quello è il passato adesso, da quando ho smesso questo feeling mi è passato”.

Tutti gli obiettivi sul mercato li avete raggiunti. Avete comprato giocatori di personalità: “È la verità. Abbiamo preso giocatori con carattere, che portano qualcosa in più anche dal punto di vista umano. La squadra è giovane, loro portano qualcosa in più. Secondo noi l’anno scorso mancava questo. Speriamo che oggi va bene”.

Il mercato in entrata è chiuso? “Abbiamo raddoppiato le posizioni in campo, non dimenticare che abbiamo il Milan Futuro. Se portiamo troppi giocatori blocchiamo quelli giovani. Noi crediamo nei giovani, non abbiamo paura di spingerli e metterli in campo. Devono essere pronti, ma questa è la nostra responsabilità. La squadra è completa, siamo al giorno sei su sette e vediamo cosa succede”.

Cerchi di parlare tanto con i giovani? “Ci vuole equilibrio. Un giorno abbracci, il giorno dopo metti pressione. Fa parte del processo, dentro e fuori dal campo. Poi quando entrano non devono fare un passo indietro. Quando sono pronti entrano”.

Morata oggi ha viaggiato con la squadra nonostante l’infortunio. È un leader come lo eri tu? “Lui è ancora giovane, io ero vecchio. È uno dei leader, è venuto per dare supporto. Questo è importante. La squadra è giovane. Morata ha grande esperienza, mentalmente ed in campo”.