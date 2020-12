Ibrahimovic: "Il Milan era la mia sfida più grande. Scudetto? Bisogna avere il coraggio di sognarlo"

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti di questo 2020. Lo svedese è stato premiato con il premio 'Leggenda’ alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Award: "Per stare in forma mi alleno tanto. La mia filosofia è "quando lavori forte torna tutto indietro". A 30 dovevo fare di più per stare bene. Il mio arrivo al Milan è stata una sfida differtente perché non erano al top. Ogni giocatore che è tornanto al Milan non è riuscito a fare come la prima volta, questa era la sfida più grande. Entro e faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose".

Sui trofei: "Ogni trofeo ha una sua storia. Tutti i trofei sono belli. Quando qualcosa ti torna vuol dire che hai fatto qualocosa di positivo".

Sullo scudetto: "Secondo me la squadra deve avere il coraggio di sognare lo scudetto. Abbiamo fame e voglia, bisogna fare ancora di più".

Sull'allenamento sulla neve: "Questa è la mentalità. Più mi alleno più mi sento meglio".

Un consiglio ai suoi coetanei: "Bisogna credere in se stessi e non mollare, bisogna sempre fare di più"

Credi di passare il tuo carisma ai compagni? "Si, penso di si"