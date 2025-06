Il City pronto a chiudere per Reijnders. Il primo rinforzo del Milan sarà Ricci

La settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella che porterà con ogni probabilità alla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Lo riferisce Tuttosport che spiega che da oggi ogni giorno potrebbe essere quello buono per il rilancio decisivo degli inglesi per il centrocampista olandese, una delle poche note positive della disastrosa e fallimentare stagione del club di via Aldo Rossi.

RILANCIO DECISIVO - A inizio marzo Reijnders ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 2030 con un importante aumento dell'ingaggio (da 1,7 a 3,5 milioni di euro a stagione). I rossoneri non vorrebbero cederlo, ma qualora il City arrivasse davvero a mettere sul piatto 75 milioni di euro, allora a quel punto sarebbe davvero difficile dire di no. La scorsa settimana i Citizens si sono fermati a circa 60 milioni, ora si attende il rilancio per chiudere definitivamente l'operazione. L'obiettivo di Pep Guardiola è portare Reijnders già al Mondiale per Club che inizierà a metà giugno negli Stati Uniti. "Abbiamo identificato chiaramente chi sono gli obiettivi, in quali posizioni, e abbiamo la nostra opzione numero uno ben definita, così come la numero due. Agiremo con chiarezza e rapidità. Il nostro obiettivo è essere pronti con la nuova rosa per il Mondiale per Club" le parole di qualche giorno fa di Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City.

RICCI PRIMO RINFORZO - Il club inglese ha fretta di chiudere, ma deve fare un rilancio importante per soddisfare la richiesta del Milan che poi userà una parte di questi soldi per definire il primo rinforzo del mercato estivo, vale a dire Samuele Ricci, centrocampista e capitano del Torino che il Diavolo aveva già provato a prendere a gennaio. Il giocatore è da tempo nel mirino del Diavolo con cui avrebbe già un accordo di massima. Ora va trovato quello con la società granata che chiede circa 30-35 milioni di euro per lasciarlo partire.