Il CorSera annuncia: "Elliott verso l’uscita dal Milan: ecco chi lo sostituirà". E occhio al nome forte Calvelli

vedi letture

Carlos Passerini e Monica Colombo, giornalisti, si sono espressi sul Corriere della Sera sui cambiamenti societari del Milan: "Il fondo Elliott verso l’uscita dal Milan. Era nell’aria da mesi, ma si va verso un’accelerazione. A sostituirlo potrebbe essere Manulife Comvest, un’altra società d’investimento nordaostituirlo potrebbe essere Manulife Comvest, un’altra società d’investimento nordamericana privata, fondata nel 2000. Il nome, insieme a quello di Apollo Sports, era stato ventilato a dicembre dal sito PitchBook specializzato in private equity e da Calcio e Finanza. All’epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo soprattutto con Comvest è avvenuto un approfondimento. Va detto però che manca ancora un’intesa definitiva, specialmente sulle modalità d’ingresso del nuovo soggetto, vale a dire se interverrà come semplice rifinanziatore o come azionista. La certezza è che il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sta cercando un finanziamento da circa 600-700 milioni di dollari (tra i 500 e i 600 milioni di euro) con il quale rimpiazzare e quindi pagare in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro più interessi concesso dal fondo Elliott.

Il cambio potrebbe portare ad avvicendamenti all’interno della governance, a partire dal consiglio di amministrazione. Un nome forte all’interno del nuovo organigramma potrebbe diventare quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell’Atp di tennis, professionista di esperienza, entrato a far parte di RedBird a luglio 2025 come operating partner e nel cda milanista da novembre".