Il CorSera annuncia: "Elliott verso l’uscita dal Milan: ecco chi lo sostituirà". E occhio al nome forte Calvelli
Carlos Passerini e Monica Colombo, giornalisti, si sono espressi sul Corriere della Sera sui cambiamenti societari del Milan: "Il fondo Elliott verso l’uscita dal Milan. Era nell’aria da mesi, ma si va verso un’accelerazione. A sostituirlo potrebbe essere Manulife Comvest, un’altra società d’investimento nordaostituirlo potrebbe essere Manulife Comvest, un’altra società d’investimento nordamericana privata, fondata nel 2000. Il nome, insieme a quello di Apollo Sports, era stato ventilato a dicembre dal sito PitchBook specializzato in private equity e da Calcio e Finanza. All’epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo soprattutto con Comvest è avvenuto un approfondimento. Va detto però che manca ancora un’intesa definitiva, specialmente sulle modalità d’ingresso del nuovo soggetto, vale a dire se interverrà come semplice rifinanziatore o come azionista. La certezza è che il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sta cercando un finanziamento da circa 600-700 milioni di dollari (tra i 500 e i 600 milioni di euro) con il quale rimpiazzare e quindi pagare in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro più interessi concesso dal fondo Elliott.
Il cambio potrebbe portare ad avvicendamenti all’interno della governance, a partire dal consiglio di amministrazione. Un nome forte all’interno del nuovo organigramma potrebbe diventare quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell’Atp di tennis, professionista di esperienza, entrato a far parte di RedBird a luglio 2025 come operating partner e nel cda milanista da novembre".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan