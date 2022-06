Il Giornale - Milan, sarà Cardinale a condurre la trattativa per i rinnovi di Maldini e Massara: possibile annuncio tra uno o due giorni

MilanNews.it

Forse finalmente ci siamo per i rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara. Sono giorni decisivi in casa rossonera dopo settimane di voci e indiscrezioni: stavolta la firma dei due dirigenti sul prolungamento di contratto (quello attuale scade il prossimo 30 giugno) sembra essere davvero ad un passo. Come riporta Il Giornale in edicola questa mattina, la novità è che a condurre la trattativa non sarà l'ad Ivan Gazidis, ma Gerry Cardinale.

ANNUNCIO A BREVE - Il numero uno di RedBird si trova negli Stati Uniti dove sta portando avanti la raccolta fondi per completare l'operazione-Milan in vista del closing di settembre. Nelle prossime ore, ci sarà quindi un colloquio da remoto tra Cardinale, Maldini e Massara, durante il quale si discuterà della durata del nuovo contratto e del ruolo dei due nella nuova struttura societaria. Le previsioni dicono che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di uno o due giorni.

MERCATO SBLOCCATO - Una volta definiti i rinnovi dei due dirigenti, potrà finalmente sbloccarsi il mercato estivo milanista. Anche se, secondo fonti ben informate, questo ritardo non avrebbe comunque messo a rischio le operazioni messe in piedi negli ultimi mesi da Maldini e Massara, come per esempio le piste che portano a Sven Botman e a Renato Sanches, entrambi del Lille.