Il Giorno - Nuovo stadio Milan, Ass. Lavori Pubblici San Donato: "Attendiamo il progetto nel giro di qualche settimana". Obiettivo 2029

In via Aldo Rossi, il tema del nuovo stadio continua ad essere in cima alla lista delle cose da fare. Il Milan ha scelto l'area San Francesco di San Donato Milanese per costruire il nuovo impianto che avrà una capienza da 65-70 mila posti e sarà "arricchito" da negozi e ristoranti, oltre che dal Museo del club rossonero. L'intesse del Diavolo è reale e concreto come ha ammesso anche Massimiliano Mistretta, Assessore ai Lavori Pubblici di San Donato: "L'interlocuzione tra il nostro Comune e la società calcistica è aperta, l’interesse del Milan per San Donato è reale e concreto" le sue parole riportate oggi da Il Giorno.

PROGETTO IN ARRIVO - Mistretta ha poi proseguito e ha annunciato che a breve il Milan dovrebbe presentare il suo progetto al Comune: "Nel giro di qualche settimana il club rossonero potrebbe presentare un progetto". Sono dunque giorni di attesa per il programma che il club di via Aldo Rossi dovrebbe presentare entro la fine del mese di settembre. Nel frattempo, la società rossonera è già al lavoro per quel che riguarda la viabilità, ipotizzando anche la creazione di due piste ciclo-pedonali che scavalcheranno rispettivamente la tangenziale e l’autostrada per raggiungere il nuovo impianto del Diavolo. Queste opere, stando ai primi studi effettuati dal Milan, dovrebbero andare a servizio anche dei tifosi che arriverebbero allo stadio in metropolitana. "Si tratta di ipotesi che dovranno collocarsi in una più complessiva riorganizzazione della viabilità, da decidere in accordo con Autostrade, Rfi e gli enti sovraccomunali all’intero di appositi tavoli di confronto" ha aggiunto l'Assessore Mistretta.

OBIETTIVO 2029 - Per quanto riguarda i tempi, è ovviamente ancora troppo presto per fare delle previsioni certe, ma se l'iter dovesse proseguire senza grossi intoppi il Milan vorrebbe realizzare il suo nuovo impianto di proprietà entro il 2029, vale a dire l'anno in cui si festeggerà il 130° anniversario di fondazione della società milanista.