Il messaggio di Cardinale alla squadra: "Vincere questa coppa nel derby è stato speciale"

vedi letture

Con una splendida e quasi insperata rimonta il Milan batte l'Inter 3-2 e conquista la Supercoppa Italiana, primo trofeo di Sergio Conceiçao e primo trofeo dell'era RedBird dall'insediamento di Gerry Cardinale a fine agosto 2022, qualche mese dopo la vittoria dello storico Scudetto.

Il numero uno di RedBird, ieri non presente a Riyad, ha mandato un messaggio alla squadra tramite il suo advisor Ibrahimovic, riporta il Corriere della Sera: "Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento".