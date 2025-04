Il Milan fa cassa: tra possibili ricavi dalla rosa e riscatti introiti per oltre 150 milioni

Nonostante i conti del club siano a posto, senza gli introiti della Champions League il Milan dovrà trovare il modo di bilanciare questa perdita. Se consideriamo poi il fatto che l'attuale nono posto in classifica escluderebbe il club rossonero da ogni competizione europea l'anno prossimo, è quasi scontato pensare che in estate ci sarà un importante ritocco alla rosa.

Fare cassa per finanziarsi la prossima sessione di calciomercato, è questa un po' l'idea del Milan se non si dovesse centrare l'obiettivo Europa. E questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto un po' conti in tasca al Diavolo, sommando i possibili ricavi dai riscatti a quelli delle cessioni dei giocatori già presenti in rosa, per un totale di 184 milioni di euro.

Cifra importante e più che sufficiente per andarsi a rinforzare, se non fosse che tra i possibili partenti la rosea ha anche inserito giocatori del calibro di Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, che non avranno sicuramente vissuto la loro migliore stagione, ma stiamo comunque parlando di profili di caratura internazionale, che potrebbero tornare più che utili a diverse squadre.

I POSSIBILI RICAVI DEL MILAN NELLA PROSSIMA STAGIONE

*dati in milioni di euro

POSSIBILI RISCATTI

Noah Okafor: Napoli per 23 milioni di euro

Pierre Kalulu: Juventus per 14 milioni di euro

Ismael Bennacer: Marsiglia per 12 milioni di euro

Tommaso Pobega; Bologna per 12 milioni di euro

Yacine Adli: Fiorentina per 10 milioni di euro

Lorenzo Colombo: Empoli per 7 milioni di euro

Devis Vazquez: Empoli per 1 milione di euro

CESSIONI DI GIOCATORI DELLA ROSA

Theo Hernande: 30 milioni di euro

Fikayo Tomori: 20 milioni di euro

Yunus Musah: 18 milioni di euro

Samuel Chukwueze: 15 milioni di euro

Ruben Loftus-Cheek: 12 milioni di euro

Emerson Roayl: 10 milioni di euro

Alexis Salemaekers*: 20 milioni di euro