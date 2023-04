Il Milan fa la storia con Pioli e Abate. Progetto tra i migliori in Europa?

MilanNews.it

Grande entusiasmo in casa Milan, approdato in semifinale di Champions League sedici anni dopo l'ultima volta. Grazie al successo nel doppio confronto con il Napoli, i rossoneri hanno staccato il pass per il terzo round della fase ad eliminazione diretta dove affronteranno l'Inter in un vero e proprio euroderby. Il club milanista è l'unico in Europa ad aver portato sia la Prima Squadra sia la Primavera nella semifinale della massima competizione europea di categoria. La formazione di Abate, infatti, questo pomeriggio affronterà i croati dell'Hajduk Spalato per giocarsi un posto in finale. Ad attendere i giovani rossoneri, in caso, ci sarebbe una fra Sporting Lisbona e AZ Alkmaar.

Il diktat è sempre lo stesso: giocatori giovani, forti, di qualità e futuribili. Prima squadra e Primavera condividono la stessa filosofia di pensiero: se non fosse per Giroud e Ibrahimovic, rispettivamente 36 e 41 anni, i rossoneri sarebbero una delle squadre più giovani del campionato italiano. Stesso discorso per la Primavera di Mister Abate: nel proprio campionato, ma anche in Europa, i ragazzi del settore giovanile del Milan sono tra le squadre più giovani, come evidenziano i tanti 2006 schierati nel corso della stagione. Un progetto che sta dando ragione al club di Via Aldo Rossi, analizzando sia i risultati sportivi, ma anche quelli sul campo.

Ora... continuità

Oggi scopriremo assieme su MilanNews.it, attraverso il nostro live testuale, se il Milan vincerà contro Hajduk Spalato e staccherà il pass per la finale di Youth League. I ragazzi di Abate hanno già fatto la storia, raggiungendo vette mai toccate prima con le final four della competizione europea di categoria. Discorso valido anche per Pioli e la squadra: il Milan non andava in semifinale di Champions da 16 anni, quando i rossoneri vinsero la loro settima Coppa dei Campioni. Per quanto questi risultati siano storici, non bisogna fermarsi qui: a fine stagione si tireranno le somme e si continuerà a portare avanti un progetto che sta funzionando sotto tutti i punti di vista e che potrà rendere sempre più protagonisti tutti gli addetti ai lavori anche in Europa, dove è lì che si diventa veramente grandi.