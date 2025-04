Il Milan in prestito: Morata entra, fa due gol e si prende un 8. Adli torna a brillare

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Rientra tra i titolari in Serie A tre mesi dopo l’ultima volta e contribuisce in maniera determinante al successo della Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli. In 7 minuti ha già trovato la via del gol, a metà primo tempo fa anche assist per Mandragora. Dopo un’ora, esce.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 31

Reti: 5

Assist: 5

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino gioca gli ultimi 23' della partita contro il Brest. Entra a giochi fatti, con la squadra che è sul 4-1. I quotidiani francesi si astengono dal dargli un voto, tuttavia Le Phocéen, sito che segue l'OM, precisa: "Ottimo ingresso del nazionale algerino, che si è subito fatto avanti e ha brillato per le sue qualità tecniche. Solo cose positive per lui".

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 2

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Panchina per l'attaccante, che entra al 46' del derby toscano contro la Fiorentina, in una situazione già complicata con i viola avanti di due reti. Ci mette una cattiveria diversa, anche se dalla maggior caparbietà non ricava granché in termini di pericolosità. ll digiuno intanto continua, non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 40

Reti: 6

Assist: 2

PIERRE KALULU (Juventus)

L'infortunio di Gatti gli spalanca le porte della titolarità. Tudor lo schiera braccetto di destra nella difesa a tre. Del resto Pioli diceva che la sua naturale evoluzione, nel calcio italiano, era quella di terzo di difesa. E probabilmente ha ragione perché in questa posizione è comodo, per le spaziature e per la possibilità di accompagnare l'azione. Contro il Monza ci si aspetta che non vada in difficoltà contro la fascia mancina avversaria e lui ripaga con la solita affidabilità.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 37

Reti: 1

Assist: 0

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Poco più di mezz'ora per lui nel successo del suo TSC sul campo del Vojvodina per 0-3. Buon impatto sulla partita ma nemmeno questa volta riesce a trovare la via del gol.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 38

Reti: 2

Assist: 0

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Grande protagonista nel successo a valanga sul campo del Eyüpspor. Finisce 1-5 per la capolista e lo spagnolo pur entrando al 67' segna due reti. Voto 8 da parte dei colleghi del Fanatik, così motivato: "Ha fatto la differenza in poco tempo". Lo stesso Morata ha dichiarato a fine partita: "Non ho potuto giocare molto a causa di un infortunio subito dopo il mio arrivo, ora sono pronto a fare tutto il necessario".

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 11

Reti: 5

Assist: 2

NOAH OKAFOR (Napoli)

Undicesima panchina su undici partite per lo svizzero, trasferitosi al Napoli nell'ultimo giorno della finestra invernale di mercato. Per la quinta partita consecutiva non entra nemmeno. E così il conto del suo minutaggio è fermo a 36 minuti, con gli ultimi giocati il 16 marzo contro il Venezia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. È di fatto uno stakanovista: tolta la partita d'esordio dove ha giocato gli ultimi 17', ha giocato le restanti 17 partite per tutti e 90 i minuti. L'ultima sfida l'ha visto contro i colombiani dell'América de Cali in Copa Sudamericana, gara terminata 0-0 e che mantiene l'Huracan al comando.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze:18

Reti: 1

Assist: 0

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Nella sfida contro l'Udinese parte dalla panchina, viene lanciato da Vincenzo Italiano a inizio ripresa al posto di Aebischer. Il suo ingresso porta maggiore dinamismo al centrocampo del Bologna ma alla fine non si va oltre lo 0-0 contro una squadra in crisi. E i rossoblù escono dalla zona Champions.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 26

Reti: 4

Assist: 3

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Il belga, spesso imprescindibile per Claudio Ranieri, viene lasciato in panchina nella partita contro l'Inter e non fa ingresso in campo. È la terza volta che succede dal suo rientro per infortunio. I giallorossi alla fine vincono con rete del giocatore che lo ha sostituito, Matias Soulé.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 28

Reti: 6

Assist: 6

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Si è ripreso la titolarità da cinque partite. Arriva un'altra sconfitta per l'Empoli, che finisce ko nel derby contro la Fiorentina. Prova tutto sommato sufficiente per il colombiano: freddato al primo assalto viola, resta impietrito sulla rovesciata elegante di Mandragora. Para bene su Gudmundsson.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 30

Reti subite: 42

Clean sheet: 6

KEVIN ZEROLI (Monza)

Siamo alla quarta partita saltata per un problema muscolare, la squadra intanto perde anche contro la Juventus e la retrocessione sarà aritmetica dal prossimo turno. La domanda è: come verrà gestito ora, non essendo di proprietà dei brianzoli?

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0