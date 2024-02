Il Milan inizierà l'Europa League con la voglia di arrivare in fondo. Per questo col Rennes giocano i titolari

Il Milan, domani, comincerà il suo cammino in Europa League dopo la retrocessione dalla Champions League, affrontata nella prima parte di stagione. I rossoneri d'Italia affronteranno i rossoneri di Francia del Rennes nel doppio scontro valido per i playoff, cominciando dall'andata a San Siro, con l'obiettivo chiaro di arrivare il più avanti possibile e con l'ambizione, considerando il prestigio del Club e il valore della rosa, di vincerla, nonostante il confronto con avversarie di altissimo livello come Bayer Leverkusen e Liverpool.

Le parole di Pioli

"Abbiamo avuto - ha detto Pioli in conferenza stampa - tanto tempo per studiarli. Una squadra messa bene in campo, veloce, verticale, con qualità. Una squadra da affrontare con grande cura. Vogliamo avere ambizioni, vogliamo arrivare in fondo. Siamo molto concentrati e credo che l'abbiamo preparata con la giusta attenzione. Vogliamo andare avanti anche in Europa. Sarà stimolante, non facile, ma cercherò di schierare ogni volta la miglior formazione possibile".

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare: Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato), Gabbia con Kjaer (recuperato) centrali e Theo Hernandez a sinistra Reijnders e uno tra Bennacer, Adli e Musah a centrocampo con il francese favorito, in attacco Pulisic, Leao e Loftus-Cheek dietro Giroud. Panchina per Okafor e Jovic, non convocato Chukwueze.