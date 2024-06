Il Milan U23 è in Serie C. Ma in quale girone finirà? Questi i tre scenari possibili

La COVISOC si è espressa sulle domande di iscrizione ai prossimi campionati professionistici presentati dalle società. Niente da fare per l'Ancona, unica bocciata, e il Milan può pertanto iscrivere la squadra Under 23 aggiungendosi pertanto a Juventus e Atalanta che hanno già le loro squadre. C'è ancora tempo per presentare ricorso con scadenza fissata alle 19 di mercoledì 12 giugno. Infine la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dell Coni.

Non è ancora dato sapere in quale dei tre raggruppamenti finirà il Milan, l'unica cosa certa è che le 3 Under 23 saranno spalmate sui tre gironi. Questo per regolamento posto dal Consiglio direttivo che intende salvaguardare l'equità sportiva dei campionati.

L'idea originale di iscrivere la seconda squadra era partita nel breve periodo di Li Yonghong. Era stato già scelto l'allenatore, Marco Simone. Proprio in quell'estate, l'ingresso di Elliott portò a rivedere i piani, accantonando il progetto. I buoni risultati portati dalla Juventus dal punto di vista della crescita dei giovani ha portato la nuova proprietà e dirigenza a riprendere il discorso. L'investimento complessivo è di circa 12 milioni, inclusi i costi operativi. Daniele Bonera sarà l'allenatore. Usando ancora il condizionale che è d'obbligo, l'impianto scelto è il "Felice Chinetti" di Solbiate Arno che si trova a meno di 5 km da Milanello. L'impianto verrà adeguato a spese del Milan per soddisfare i criteri della Lega Pro. Verrà rifatto l'impianto di illiminazione e messi 2mila seggiolini. Un investimento da 750mila euro in una zona notoriamente "feudo milanista" e dove i giovani rossoneri potranno sentirsi a casa.

Questo l'eventuale scenario nel Girone A:

Triestina (Friuli-VG)

Albinoleffe (Lombardia)

Alcione (Lombardia)

Feralpisalò (Lombardia)

Giana Erminio (Lombardia)

Lecco (Lombardia)

Lumezzane (Lombardia)

Pergolettese (Lombardia)

Pro Patria (Lombardia)

Renate (Lombardia)

Novara (Piemonte)

Pro Vercelli (Piemonte)

Trento (Trentino-Alto Adige)

Arzignano Valchiampo (Veneto)

Caldiero Terme (Veneto)

Legnago (Veneto)

Padova (Veneto)

Vicenza (Veneto)

Virtus Verona (Veneto)

Questo l'eventuale scenario nel Girone B:

Pescara (Abruzzo)

Pineto (Abruzzo)

Carpi (Emilia-Romagna)

Rimini (Emilia-Romagna)

SPAL (Emilia-Romagna)

Sestri Levante (Liguria)

Virtus Entella (Liguria)

Ascoli (Marche)

Vis Pesaro (Marche)

Campobasso (Molise)

Torres (Sardegna)

Arezzo (Toscana)

Lucchese (Toscana)

Pianese (Toscana)

Pontedera (Toscana)

Gubbio (Umbria)

Perugia (Umbria)

Ternana (Umbria)

Union Clodiense (Veneto)

Questo l'eventuale scenario nel Girone C:

Picerno (Basilicata)

Potenza (Basilicata)

Crotone (Calabria)

Avellino (Campania)

Benevento (Campania)

Casertana (Campania)

Cavese (Campania)

Giugliano (Campania)

Sorrento (Campania)

Turris (Campania)

Latina (Lazio)

Team Altamura (Puglia)

Audace Cerignola (Puglia)

Monopoli (Puglia)

Taranto (Puglia)

Catania (Sicilia)

Messina (Sicilia)

Trapani (Sicilia)