Il Milan volta pagina: Theo ai saluti, Udogie il preferito per sostituirlo

La storia d'amore tra Theo Hernandez ed il Milan è destinata a finire quest'estate. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che sarebbe stato il calciatore stesso a rendere noto al club rossonero la sua volontà di provare una nuova esperienza in carriera, anche perché al momento la distanza tra domanda e offerta per il prolungamento di contratto fra le parti è enorme.

FUTURO IN ARABIA - Cosa ne sarà di Theo Hernandez? L'agente Quillon starebbe parlando con tutte quelle squadre (europee) che potrebbero essere alla ricerca di un terzino di caratura internazionale come il francese. Dal canto suo il Milan non escluderebbe neanche la possibilità di cederlo in Italia, a patto che però l'offerta sia congrua.

Al momento, però, di concreto per Theo Hernandez non ci starebbe nulla se non l'offerta da 18 milioni di euro a stagione dell'Al-Hilal, che starebbe facendo il possibile per convincerlo a sposare il progetto saudita entro l'inizio del Mondiale per Club. Nonostante la ricca offerta, comunque, il francese non sarebbe del tutto attratto da questa destinazione.

IL SOSTITUTO - Per quello che è stato ed ha dato al Milan, sostituire Theo Hernandez non sarà assolutamente semplice, ma Igli Tare sarebbe già al lavoro per farlo. Nel corso di questi mesi si è parlato tanto di come il Diavolo stesse seguendo con attenzione Maxim De Cuyper del Club Bruges, ma il preferito del neo direttore sportivo rossonero sarebbe Destiny Udogie, fresco vincitore dell'Europa League con il Tottenham. Certo, non stiamo parladno del migliore dei difensori, ma per età (22 anni), nazionalità e prospettive di crecita è considerato un investimento sicuro.