Il milanista Modric è svincolato, il Milan ci pensa: Tare e Allegri tentano il colpaccio

Igli Tare e Massimiliano Allegri, rispettivamente nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore del Milan, sono al lavoro per pianificare il mercato del club rossonero. I due stanno ragionando su diversi nomi, compreso quello di Luka Modric, centrocampista croato che qualche settimana ha annunciato il suo addio dal Real Madrid da svincolato. Il suo obiettivo è il Mondiale del 2026 e per questo sta cercando una squadra e un campionato di livello che gli permettano di prepararsi al meglio al torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

TIFOSO DEL MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante il prossimo 9 settembre farà 40 anni, la lista delle squadre che stanno pensando a lui sono diverse. Vero che il Milan non giocherà la Champions League, ma non è un mistero che fin da piccolo Modric è sempre stato un grande tifoso milanista, come testimoniano alcune foto con la tuta o la maglia del Diavolo. Il suo idolo da bambino era Zvonimir Boban, che a quei tempi disegnava meraviglie proprio in rossonero. Insomma, il Milan non è una squadra come altre per Luka, quindi chissà che non possa avere una corsia preferenziale.

SCELTA DI CUORE? - Qualche anno fa, nell'estate 2018, l'Inter aveva provato a strapparlo al Real Madrid, ma non riuscì a portarlo a Milano. Ora lo scenario è differente: Modric è svincolato, a fine carriera e potrebbe scegliere con il cuore. Il fatto che il Milan non parteciperà a nessuna coppa europea, in particolare alla Champions League, potrebbe essere un ostacolo, ma è anche vero che, giocando una volta alla settimana, il croato potrebbe gestire con meno affanno le sue energie tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Grazie alla sue esperienza e alla sua personalità, potrebbe essere fondamentale anche all'interno dello spogliatoio rossonero dove manca un vero leader carismatico come lui.