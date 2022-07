Ismael Bennacer e l'investitura di Pioli: l'algerino pronto a prendere le chiavi del centrocampo rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di raduno a Milanello quello di oggi. I Campioni d'Italia, privi di molti dei protagonisti che poco più di un mese fa hanno alzato la Coppa dello Scudetto al cielo di Reggio Emilia, hanno ripreso ad allenarsi agli ordini di mister Pioli in vista della prossima stagione che inizierà ufficialmente il 13 agosto alle 18.30 in casa contro l'Udinese. Tra i più chiacchierati, anche se ancora in vacanza, Ismael Bennacer, citato dal suo allenatore durante la prima conferenza stampa dell'anno.

L'investitura di Pioli

La conferenza stampa dell'allenatore Campione d'Italia è stata ricca di spunti interessanti: dal desiderio di continuare con Ibra alla voglia di alzare la qualità della rosa, fino a investiture importanti. Una è quella che Stefano Pioli ha riservato a Bennacer, giunto alla sua quarta stagione in rossonero. Il mister emiliano ha dichiarato: "Uomo su cui punto quest'anno? Bennacer, su di lui punto tanto perchè so che può dare veramente tanto". Già da parecchio tempo il centrocampista algerino è un cardine del centrocampo rossonero e anche quest'anno che, tra infortuni e l'esplosione di Tonali, ha trovato maggiore concorrenza, è stato fondamentale. Non si possono dimenticare i due gol, peraltro pregevolissimi, segnati a Bologna e a Cagliari che sostanzialmente hanno consegnato 6 punti pesantissimi al Milan. Con la partenza di Kessie, ora saranno Isma e Sandro i due senatori in mezzo al campo.

Qualità e quantità

Le caratteristiche del centrocampista algerino non sono sicuramente quelle di Kessie, dunque non può essere considerato come il suo sostituto (che di fatto non è mai stato). Però Bennacer ha già dimostrato più volte nel corso dell'ultima stagione di poter essere complementare a Tonali. Sandro muscolare e con la vocazione all'inserimento, Bennacer piccolo stantuffo che recupera grandi quantità di palloni e cerca di aprire il campo con le sue geometrie. Quest'anno per Isma, sperando che fastidi di qualsiasi sorta lo lascino stare, si preannuncia una stagione chiave: anche perchè in Champions, dopo l'esperienza dell'anno passato e un girone che potrebbe essere più abbordabile, ci sarà l'occasione di mettersi maggiormente in mostra. Pioli lo sa e lo aspetta. Lo carica.