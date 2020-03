Kakà: "Forza Maldini, l'ho sentito. In Italia i migliori ricordi, dispiace tantissimo vedere il Duomo vuoto"

Ricardo Kakà, in diretta su Instagram insieme a Laura Pausini, ha parlato della situazione che sta vivendo in Brasile per l'emergenza Coronavirus: "Esco solo nei momenti di necessità. Sì, siamo tutti in casa in quarantena da 8 giorni qua a San Paolo. E' obbligatoria per tutti. In Brasile siamo un po' in ritardo, perchè il virus è arrivato un po' più tardi e questo è buono. Possiamo imparare dalle misure per contenere il contagio che hanno preso negli altri Stati, tra cui soprattutto l'Italia. Speriamo che i nostri governanti siano bravi e saggi nel fare le scelte giuste, perchè se non c'è salute non c'è economia, ma anche viceversa".

Un pensiero anche per Maldini: "Forza Milan sempre e forza Paolo. L'altro giorno l'ho sentito, sta bene e sta meglio. Stessa cosa anche suo figlio Daniel. Grande capitano, sempre con te".

Sulla situazione in Italia: "E' bruttissimo vedere quello che sta succedendo in Italia, lì ho i migliori ricordi. Ieri ho visto una foto di un amico che ha fatto una foto alla piazza del Duomo a Milano, che era vuota e triste. Mi dispiace tantissimo. Voglio mandare un messaggio a tutti gli italiani: siete bravi e siete forti. Se avete costruito un Paese così bello significa che avete qualcosa di speciale e anche questa volta riuscirete in una grandissima maniera ad uscire fuori da questa situazione. Complimenti a tutti i medici e agli infermieri e a tutti quelli che stanno lottando in prima linea negli ospedali. Grazie mille per quello che state facendo. Non posso immaginare cosa significhi stare lì 24 ore vedendo queste cose o pensare alle famiglie che hanno perso i propri cari e che non possono nemmeno portarle al cimitero. Sono cose veramente dolorose e difficili, però abbiamo la speranza e la fiducia che questo brutto momento passerà. L'Italia resterà sempre un Paese bellissimo. Siamo sempre con voi, un abbraccio grande".