Kalulu, che scoperta: centrale per caso ma risorsa fondamentale

"Di necessità, virtù”: questo, dopo gli ultimi infortuni, è stato il motto di Stefano Pioli in conferenza stampa. Per un Milan in emergenza, i rossoneri hanno dovuto trovare soluzioni obbligate a lacune importanti riadattando e ritrovando giocatori che nascevano come gregari della rosa rossonera. Tra questi, chiaramente, figura Pierre Kalulu che dopo ripetute panchine ha trovato una continuità da titolare e ha dimostrato tanto in poco tempo. Tra qualche errore di percorso e tante qualità interessanti, Kalulu centrale è stata una scelta obbligata ma l’operazione di mercato che lo ha portato in rossonero dal Lione è stata frutto del lavoro e delle analisi dello scouting rossonero.

DIFENSORE PER CASO - Nella casualità alle volte si trovano soluzioni interessanti. Sotto pressione e in emergenza, al tempo stesso, vengono trovate motivazioni e uomini capaci di dare un importante contributo al collettivo. In questo senso Kalulu è stato perfetto testimone di questi concetti mostrandosi intelligente a sfruttare la sua occasione e abile a farsi trovare pronto. Un’altra sicura qualità del francese è stata quella di adattarsi ad un ruolo non suo: nella conferenza dopo la gara con il Sassuolo, Stefano Pioli ha dichiarato come l’opportunità di Kalulu centrale sia nata casualmente. Durante un allenamento il francese è stato collocato al centro per mancanza di giocatori in quel ruolo e ha da subito convinto l’allenatore rossonero per qualità e tempi di gioco. Se è vero che l’allenamento è l’anticamera della partita, Kalulu ha dimostrato di potersi creare una chance nella quotidianità a Milanello con impegno e duro lavoro.

MARGINI DI CRESCITA - Tra errori (di percorso) e doti importanti Kalulu è un calciatore che ha ampi margini di crescita. Dopo le critiche di Genova per la marcatura su Destro, nella gara con il Sassuolo Kalulu ha dimostrato rapidità, intelligenza e miglioramenti evidenti in marcatura. Ripensando alla gara con i neroverdi se né Defrel, né Caputo sono stati percepiti grandi meriti vanno a Romagnoli ma anche a Kalulu capaci di annullare i due attaccanti di De Zerbi. IGiovane, di grande prospettiva ma pronto sin da subito a vestire la maglia rossonera: Pierre Kalulu risponde ai canoni della dirigenza rossonera e, imparando dai propri errori, vuole dimostrare di poter dare un contributo importante al Milan.