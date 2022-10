Kjaer, Bennacer e Giroud: Milan, almeno un cambio per reparto contro il Salisburgo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan deve archiviare subito la brutta sconfitta di ieri contro il Torino e concentrarsi immediatamente sul prossimo match di Champions League: mercoledì a San Siro arriva infatti il Salisburgo in una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi. Ai rossoneri basta un punto per conquistare il passaggio del turno, ma per ottenerlo servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella vista ieri contro i granata.

TRE CAMBI SICURI - In vista del match contro il Salisburgo, Stefano Pioli farà qualche cambio di formazione: come riporta Tuttosport, in difesa per esempio ci sarà il ritorno dal primo minuto di Simon Kjaer che prenderà il posto di Matteo Gabbia e farà coppia con Fikayo Tomori. In mezzo, dopo la panchina iniziale contro il Torino, si rivedrà Ismael Bennacer al fianco di Sandro Tonali. Novità anche in attacco dove Olivier Giroud è favorito per partire dal primo minuto al posto di Divock Origi.

DUBBIO TREQUARTI - Da capire poi come deciderà di schierarsi Pioli, cioè se confermare il 4-2-3-1 con uno tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere come trequartista oppure se inserire un giocatore più fisico alle spalle della prima punta (Krunic per esempio). Nel secondo caso, il tecnico rossonero potrebbe spostare a destra lo spagnolo o il belga, come è già successo per esempio contro la Juventus. Indipendentemente dagli uomini che scenderanno in campo, servirà comunque un Milan diverso rispetto a quello di Torino per strappare il pass per gli ottavi di Champions League.