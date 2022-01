L'importanza del ritorno in campo di Davide Calabria

Al Milan è mancato Davide Calabria ed a lui è mancato il Milan. È una formula matematica perfetta, senza errori di calcolo. Dopo due mesi di assenza, finalmente, il numero due rossonero è tornato totalmente a disposizione di mister Stefano Pioli. Un recupero fondamentale per la retroguardia e l'equilibrio della squadra rossonera. Ora il tecnico emiliano potrà contare sull'apporto di due terzini destri in vista dell'ultima salita di campionato, che inizierà già sabato prossimo - alle ore 18 - nel derby di Milano contro l'Inter, attualmente la capolista e la squadra da battere in Serie A.

GOL, CORSA E SOLIDITÀ - Tre qualità che il terzino di scuola Milan può offrire alla causa rossonera. Prima delle sette partite saltate in campionato per un infortunio al polpaccio (a causa di uno stiramento, ndr) e delle due per la positività al Coronavirus, Calabria in dieci partite ha messo ha segno due gol ed un assist, contribuendo anche a tre clean sheet (due con Mike Maignan tra i pali ed uno con Ciprian Tatarusanu). Inoltre, con lui in campo dal primo minuto, i rossoneri non hanno mai perso: otto vittorie e due pareggi (contro Inter e Juventus). Segnale che il Milan non può fare a meno di un tassello fondamentale negli schemi difensivi ed offensivi di Stefano Pioli. Le due coppie, Theo Hernandez-Leao e Calabria-Saelemaekers, potranno essere l'arma letale nella stracittadina di settimana prossima, dove le corsie laterali saranno l'asso ed il tre di briscola. Vincere per tornare sulla giusta strada. E con Calabria a disposizione il Milan può alzare nuovamente (e sicuramente) l'asticella. Ora la parola passa al campo (si spera in condizioni decenti dopo l'obbrobrio dell'ultimo mese) di San Siro.