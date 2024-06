L'Italia affonda senza rossoneri: non esiste il gruppo Milan in Nazionale ed è forse meglio così

vedi letture

L'Italia di Spalletti affonda all'Europeo e viene eliminata dalla modesta Svizzera, fatta passare forse come una squadra più forte di quello che in realtà rappresenta. Le vere potenze nazionali restano Spagna, Francia e Germania, con i nostri azzurri che avrebbero dovuto e potuto fare decisamente di più. Ho scritto "Nostri" Ma di Milan nella Nazionale Italiana c'è poco, praticamente nulla considerando magari il grande ex Donnarumma, ad oggi uno dei punti di forza dell'Italia, dobbiamo ammetterlo. Il Milan con pochi italiani forti e convocabili per Mondiali ed Europei però non è una cosa che disturba particolarmente: questo lo speciale focus in merito all'argomento.

l'Italia delude senza rossoneri, è forse meglio così?

Il famoso blocco Juve ha portato negli ultimi anni una compattezza di squadra importante, di qualità ed esperienza nell'Italia campione del mondo nel 2006 (anche con la presenza però dei vari Pirlo, Gilardino e Gattuso, rossoneri) e nell'ultimo successo ad Euro2020 (la difesa, Bonucci-Chiellini punto di forza). E il Milan? Ad oggi non esiste in rosa un gruppo di italiani ritenuti pronti per giocare queste grande competizioni, e va bene così perchè ognuno è libero di fare le proprie scelte. La dirigenza rossonera ha preferito investire su giocatori stranieri, simboli delle proprie nazionali (Pulisic-Stati Uniti) lasciando all'ombra l'importanza forse dei giocatori italiani. Sandro Tonali è l'ultimo e unico esempio che può venirmi a mente in questo momento, anche se è doveroso ammettere che la stagione fatta da Matteo Gabbia quest'anno avrebbe meritato un giusto premio, pensiero che resta personale chiaramente. Bisogna anche dire con grande chiarezza e sincerità, senza essere troppo di parte ma semplicemente raccontando la realtà, che il gruppo Inter, o blocco Inter non ha reso secondo le aspettative di espertoni e addetti ai lavori. Sì contro l'Albania sono andati a segno due nerazzurri, ma giocatori che in Serie A sono capaci di fare bene e vincere spesso avrebbero dovuto risultare più decisivi anche con la Nazionale in questo Europeo, invece così non è stato, per nulla. Quando rivedremo un gruppo di italiani, forti e rossoneri anche con la maglia azzurra? E' una risposta che al momento non esiste e che non dovrebbe forse nemmeno interessare al tifoso milanista, già pieno di pensieri e riflessioni in questa estate. In Italia manca la qualità dell'estero, manca talento e carattere e quindi probabilmente, seppur con un pizzico di malinconia per la mia Nazionale, è doveroso arrivare alla conclusione che forse, in questo momento, non avere in rosa troppi italiani "pompati" Dai media o carichi di aspettative eccessive non dev'essere per forza un fallimento. Il Milan vada avanti con le sue idee di mercato e l'Italia cerchi di rifondare un sistema lento e povero di talento.