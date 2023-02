La confusione di Pioli: da Messias mezzala all'esclusione di Leao. Al momento non è comunque a rischio...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La crisi del Milan è sempre più profonda e ovviamente la responsabilità è di tutti: dalla proprietà ai dirigenti, fino ai giocatori e ovviamente a Stefano Pioli. Le sue scelte nel derby di ieri sera hanno fatto molto discutere, in particolare l'esclusione di Rafael Leao dall'undici iniziale e l'inserimento in mezzo al campo come mezzala di Junior Messias.

CAMBIO MODULO - Il tecnico rossonero ha optato anche per un cambio di modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2: dietro a questa scelta c'era innanzitutto la volontà di mettere in campo una squadra più solida e compatta per subire meno reti (aveva subito 14 gol nelle quattro precedenti partite), ma così il Milan non si praticamente mai visto dalle parti di Onana. Nella ripresa le cose sono andate meglio, soprattutto dopo gli ingressi di Diaz e Leao che hanno dato un po' di vivacità in più alla manovra del Diavolo.

LEAO E MESSIAS - Nella testa di Pioli c'è sicuramente parecchia confusione perchè in questo momento difficile i rossoneri non si possono permettere di rinunciare al loro giocatore più forte, cioè Leao. A questo si aggiunge il fatto che se il 3-5-2 era stato scelto per rimanere chiusi e compatti e provare poi a colpire l'Inter in contropiede un giocatore veloce come il portoghese non può essere lasciato in panchina. Anche la scelta di Messias non ha convinto per niente: è vero che il brasiliano aveva già ricoperto al Crotone, ma un conto è farlo nel Crotone e uno farlo nel Milan, per di più in un derby.

AVANTI CON PIOLI - Sul banco degli imputati è quindi finito anche l'allenatore rossonero che sembra aver perso un po' il filo nelle ultime settimane. Va bene cambiare modulo, ma non devono cambiare i principi di gioco. Al momento Pioli non è comunque in discussione, in via Aldo Rossi sono convinti che sia l'uomo giusto per portare il Milan fuori dalla crisi, ma è ovvio che se non arriveranno risultati positivi nelle prossime partite i pensieri di Maldini e Massara potrebbero anche cambiare.