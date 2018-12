La crisi del Milan è coincisa con il digiuno di Higuain. E le voci di un addio del Pipita a gennaio sono sempre più insistenti...

Domani sera, il Milan sarà impegnato nell'ultima gara del 2018 e secondo qualcuno potrebbe essere anche l'ultima partita in rossonero sia di Rino Gattuso che di Gonzalo Higuain. Per quanto riguarda l'attaccante argentino, i rumors su una sua possibile partenza a gennaio, direzione Chelsea in cambio di Morata, si stanno facendo sempre più insistenti e per questo c'è grande mistero sul suo futuro.

MOMENTI NEGATIVI - Dalla sfida casalinga contro la Juventus, nella quale ha sbagliato un rigore ed è stato espulso per proteste, è iniziato il momento negativo del Pipita che ormai non segna da praticamente due mesi. Poco dopo è incominciata anche la crisi del Milan che è stato eliminato dall'Europa League e ha perso il quarto posto in classifica in campionato. Non è un caso, secondo Tuttosport, che le difficoltà del Milan siano coincise con l'inizio del digiuno di Higuain, il quale era stato preso dal Diavolo in estate proprio perchè aveva bisogno di un grande goleador in attacco.

RUMORS DI MERCATO - Il numero 9 rossonero non è tranquillo perchè non riesce a giocare e a segnare come è sempre stato abituato e per questo ha perso qualche certezza. Dopo l'entusiasmo iniziale, il passaggio al Milan inizia forse a stargli stretto e quindi potrebbe non disdegnare un cambio di squadra già a gennaio, magari per trasferirsi al Chelsea dove ritroverebbe uno dei suoi allenatore preferiti, cioè Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più sul futuro del Pipita, dal quale domani sera tutti i tifosi milanisti si aspettano una grande prestazione contro la Spal.