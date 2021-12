La favola è finita. Ora Messias vuole la titolarità e Pioli ci pensa (PODCAST)

Basta parlare di favola. Junior Messias sta scrivendo la sua storia con la maglia del Milan, e lo sta facendo attraverso delle prestazioni impattanti come accaduto al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid e ieri sera al Ferraris contro il Genoa.

Il brasiliano ha portato due vittorie con i suoi primi tre gol ufficiali in rossonero e ha mostrato non solo qualità con la palla tra i piedi, ma anche nella fase di non possesso dove è stato ordinato e accorto.

Adesso viene il bello per lui. La

doppietta contro il Genoa impone a

Pioli una seria riflessione sulla titolarità di Messias, che fisicamente sta bene ed è in fiducia nelle giocate. Contro la Salernitana, ad esempio, potrebbe avere una nuova chance anche perché Saelemaekers potrebbe slittare a sinistra con Rafael Leao prima punta al posto di Ibrahimovic, che è entrato in una fase di gestione delle energie.

Ascolta l’approfondimento nel podcast odierno.