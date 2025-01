La Repubblica - Un derby d'oro. Inter e Milan puntano al jackpot

Inter e Milan si giocheranno il primo trofeo della stagione, questa sera, alle ore 20 italiane, all'Al-Awwal Park di Riyad, Arabia Saudita. Le due compagine meneghine si sfideranno in un derby che vede in palio non i soliti tre punti dunque, bensì la Supercoppa italiana, che sono arrivate a giocarsi dopo aver rispettivamente battuto in semifinale Atalanta e Juventus.

Tanti fattori entreranno in ballo questa sera, dall'onore all'orgoglio, quello per l'Inter di confermarsi campioni in carica mentre per il Milan di strappare ai cugini la corona e riportare a Casa Milan un trofeo che manca addirittura dal 2016. Questa mattina La Repubblica ha parlato di "derby da jackpot", visto e considerato che oltre al trofeo questa sera c'è in palio anche un importante premio in denaro.

I dati sono stati riportati questa mattina dal quotidiano, che ha svelato come la squadra che verrà sconfitta in finale si metterà in tasca 6,7 milioni di euro. Inevitabilmente la vincitrice godrà di una somma più ricca ed importante, visto che nelle casse di questa vi entreranno addirittura 11 milioni, considerando anche il fettone da 1,5 milioni per un'amichevole da programmare contro quella che sarà poi la vincitrice della Supercoppa Saudita.

In totale, comunque, il giro d'affari complessivo della Supercoppa che si concluderà stasera è di 29 milioni di euro. 23 di questi arrivano addirittura dal comitato ospitante saudita, che in qualche modo hanno cercato di spodestare, Australia e Stati Uniti su tutti, fallendo però miseramente, visto che le cifre messe sul piatto dai sauditi sono difficili da pareggiare.